L’Ambito Territoriale Sociale di Termoli comunica che i dipendenti e i pensionati pubblici, i loro coniugi, parenti e affini di primo grado non autosufficienti hanno tempo fino alle ore 12 del 30 aprile per presentare domanda per il bando Home Care Premium 2019.

Si tratta di un bando dell’INPS che prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti.

Le prestazioni riguardano Servizi di Prestazione Prevalente, erogati attraverso un contributo economico mensile, finalizzato al rimborso delle spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare, e Servizi di Prestazione Integrativa i quali prevedono servizi a carattere domiciliare, svolti da O.S.S., Educatori Professionali e Operatori del Sollievo.

Per poter presentare la domanda occorre l’iscrizione “Accesso ai Servizi Welfare” sul portale inps.it; la delega (modulo ASI52) scaricabile dal sito inps.it (occorre solo se il titolare non coincide con il beneficiario); il Pin Dispositivo Inps; l’ISEE socio-sanitario (anche in modalità ristretta) e il verbale di invalidità (almeno del 67%).

Gli aspiranti beneficiari, che fanno parte dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli e hanno bisogno di informazioni o delucidazioni sul bando o che vogliono essere guidati nella presentazione della domanda, possono rivolgersi allo Sportello di Segretariato sociale, attivo presso il Comune di Termoli, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle 11:30 e di martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30.

È possibile contattare anche il numero 0875/712510-712515