Pasqua a sorpresa

Mentre il Natale suscita istintivamente l’immagine di chi si slancia con gioia nella vita, la Pasqua genera un mistero d’amore e di misericordia, è la vittoria di Gesù contro la morte, abbraccia la libertà e la resurrezione, sofferenza e al tempo stesso rinnovamento e purificazione. È augurare di rinascere a chiunque abbia un cuore, a chi è diverso da noi, a chi è afflitto, a chi ha fame di cibo e di affetto, agli anziani emarginati e a chi sta fuggendo dalla guerra, è percepire la crisi di valori, scoprire se stessi prendendo coscienza di ciò che succede, è risvegliarsi per trasformare i vizi in virtù. Chissà quale sorpresa si nasconderà all’interno delle uova! Forse la carità o una vita che nasce, può darsi riusciremo a scorgere il passaggio dalla stagione del riposo dei campi a quella della nuova semina, probabilmente arriverà la luce che ci strappa dall’oscurità del male, e se la sorpresa non ci piacerà, allora diventiamo dispettosi e amiamo anche chi non fa parte della nostra sfera affettiva. Cerchiamo di essere sempre felici come una Pasqua, non gettando la croce addosso a nessuno, pazienti verso chi è lungo come una Quaresima e comprensibili nei confronti di chi ha sciupato ogni cosa e adesso fa Quaresima. Se a Natale siamo stati più buoni, a Pasqua tentiamo di essere tutti un po’ più dolci. Buona Pasqua

(Alessio Toto…Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)