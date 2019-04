Ottimi risultati per L\'ATHLETIC CLUB TERMOLI alla XXV Maratona Internazionale di Roma

La società Athletic Club ha preso parte con un buon numero di atleti alla venticinquesima edizione della Acea Maratona Internazionale di Roma che ha visto la partecipazione di più di diecimila persone provenienti da 88 Paesi nel mondo. Gara durissima che si è svolta in condizioni meteo variabili, piovose all’inizio e soleggiate nel finale; i sampietrini bagnati e le pozzanghere non hanno certo agevolato la corsa dei partecipanti, ma gli splendidi scorci della città eterna e la partecipazione del numeroso pubblico sono riusciti come sempre a motivare gli sforzi anche nelle peggiori difficoltà.

La corsa da 42 chilometri e 195 metri è stata chiusa in 3 ore e 30 minuti da Gianni Di Blasio, Roberto Colonna e Rocco Mugnano, atleti termolesi che così hanno portato prestigio a tutto il movimento podistico cittadino e molisano. Il primo alfiere dell’Athletic a tagliare il traguardo è stato Adamo Manes in 3 ore e 10 minuti, seguito da Andrea Muratore in 3 ore e 13 minuti.

Da menzionare inoltre gli arrivi di Catia Fusioni, ottima prestazione all’esordio per lei, così come per Marco Filippone e Fabrizio Asiatico. Completano la gara alla grande anche Marco Di Palma, Eduardo Palmieri, Roberto Manes e Rocco Giacomodonato.

Dalla società podistica “un ringraziamento ed un augurio di pronta guarigione al nostro presidente, il professor Mario Monaco che non ha potuto partecipare e presenziare questa splendida manifestazione per un piccolo infortunio”.