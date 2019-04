Un po’ di caos c’è stato, come non poteva essere altrimenti, vista la presenza di circa cinquanta venditori ambulanti per uno spazio così angusto come la sala Giunta del Comune di Termoli. Lì stamane 4 aprile davanti alla commissione di gara c’è stata l’assegnazione dei posti per i 6 box e i 44 spazi di cui si compone la nuova area mercato di via Montecarlo, che andrà a sostituire quello di via Inghilterra.

L’assegnazione arriva dopo l’approvazione del Consiglio comunale del luglio 2018 e il bando pubblico. Per i box, rispettando i criteri prestabiliti, è stata stilata una graduatoria. Si tratta di 6 spazi coperti nei quali i venditori che hanno ottenuto quegli spazi metteranno in vendita carne (uno solo) e pesce (nei restanti cinque).

Gli altri 44 spazi riguardano 11 ambulanti di prodotti alimentari (dai formaggi ai salumi, passando per i prodotti tipici), 3 per chi vende prodotti non alimentari, quindi fiori, piante e cose di questo tipo e infine 30 riservati ai coltivatori diretti che potranno commercializzare i propri prodotti di frutta e verdura.

Per questi 44, ognuno poteva scegliere il proprio posto, ma in caso di scelta identica si è proceduto al sorteggio. Proprio questi mancati accordi hanno creato un po’ di scompiglio, con proteste e grida, ma tutto è stato riportato alla calma, anche grazie alla presenza della Polizia Municipale.

Il nuovo mercato si trova alle spalle del supermercato Tigre ex Sidis, di fianco alla scuola elementare di via Maratona del II Circolo didattico. È completamente recintato per dare maggiore ordine e decoro all’intera area di vendita e sarà aperto sei giorni su sette. Inoltre vedrà sette spazi per altrettanti furgoni di dimensioni ridotte per vendita ambulante.

L’apertura non è stata ancora stabilita, ma è probabile avvenga in estate. Incerta è anche la destinazione della vecchia area di via Inghilterra, dove al martedì e al sabato si svolge attualmente il mercato comprensivo anche di rivendita di abbigliamento e biancheria.