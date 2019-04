Nuoto, Martina Lonati in gara ai campionati italiani Assoluti nei 400 sl

Una vetrina importante per l’astro nascente dell’H2O Sport e del nuoto molisano in generale. Martina Lonati scenderà in vasca sabato 6 aprile a Riccione per i 400 metri stile libero nei campionati italiani Assoluti, validi anche come selezione per i mondiali di Gwangju in calendario dal 21 al 28 luglio.

La Lonati, unica nuotatrice della nostra regione ad aver conquistato in vasca il pass per gli Assoluti, ha centrato la qualificazione con l’ottimo riscontro cronometrico di 4’15”21. Grazie a questa splendida performance, Martina è stata una delle mezzofondiste più giovani e promettenti ad aver conquistato la qualificazione in quella che è la massima competizione a livello nazionale.

La presenza nella gara dei 400 metri fa il paio con la gara degli 800 stile, nella quale Lonati è riuscita a conquistare il suo record in vasca lunga chiudendo con il crono di 9’14”62 che le è valso la ventiduesima posizione finale e seconda tra le nate della sua età, riscontro decisamente importante vista la qualità degli atleti in vasca. La gara è stata vinta da Simona Quadrella campionessa europea e vice campionessa mondiale sulla distanza.

Continua dunque il momento magico per Martina Lonati che in questa stagione sta dimostrando più che mai di avere le carte in regola per vivere un futuro da assoluta protagonista a livello nazionale.

“Siamo orgogliosi per Martina che si è qualificata con merito alla gara più importante del nuoto italiano: i campionati italiani assoluti – spiega un soddisfatto Massimo Tucci, presidente della società campobassana – sarà una delle più giovani stileliberiste qualificate e sarà importante fare quanta più esperienza possibile tra i nuotatori più forti a livello italiano, atleti che Martina finora aveva visto solo in televisione. L’obiettivo sarà migliorare i personali e ben figurare”.