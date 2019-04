Provincia di Isernia

Nonnina scippata di una catenina d’oro, chiama i Carabinieri e fa incastrare il ladro

E' stato denunciato lo straniero di origini iraniane ma domiciliato in provincia di Caserta che aveva strappato una collana ad una donna e poi era fuggito. I Carabinieri incastrano pure due giovani dopo un blitz antidroga: in casa avevano hashish e materiale per il confezionamento.