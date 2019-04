Hanno cominciato a “prendere servizio” (anche se l’espressione è impropria improprio essendo volontari a tutto tondo), i due Nonni Vigili di Guglionesi, che questa mattina hanno presidiato il plesso scolastico di Piazza Indipendenza con la divisa di ordinanza, il gilet con la stampa del loro ruolo, a scanso di equivoci.

Obiettivo: garantire la sicurezza degli alunni e delle persone in generale, docenti, genitori e personale, nei momenti cruciali di entrata e uscita dalle scuole, dalle materne alle medie passando per le elementari, raggruppate in un unico edificio dopo i traslochi dovuti alle inagibilità causate dal terremoto di agosto.

Quando il traffico diventa intenso e i parcheggi cominciano a farsi più selvaggi, intervengono loro, Tonino Sarchione e Lino Bellocchio (in foto), ai quali va il riconoscimento dell’Amministrazione e in modo particolare del sindaco Mario Bellotti, che racconta: “l presenza dei nonni vigili questa mattina ha creato una piacevole sorpresa, rivelandosi una soluzione particolarmente efficace contro chi parcheggia male e rischia di mettere in pericolo la sicurezza degli studenti, specialmente dei più piccoli. Un rimprovero bonario da parte dei nonni vigile è più efficace di una multa, ed è bello vedere il loro entusiasmo e la passione che ci mettono, ricordando che sono volontari puri e non percepiscono alcun compenso”.

Una scelta ratificata da una delibera di Consiglio comunale, che si inserisce nel solco della partecipazione popolare indicata tra le priorità del programma dalla lista Guglionesi Riparte che ha vinto le elezioni dello scorso maggio. “È una splendida forma di partecipazione della gente – conclude il primo cittadino – all’attività amministrativa, e ci auguriamo che altri possano seguire il buon esempio”.