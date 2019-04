Nasce la lista ‘Siamo Termoli nel futuro’ a sostegno di Roberti: “Programma chiaro e definito”

La lista civica ‘Termoli nel Futuro’ conferma che parteciperà alle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio in appoggio al candidato sindaco del centrodestra Francesco Roberti. Come già scritto su Primonumero, tuttavia Termoli nel futuro è confluita nella lista ‘Siamo Termoli nel Futuro’.

L la civica nata oltre un anno e mezzo fa e strettasi attorno a Giuseppe Antonio Spezzano, detto Toni, afferma di aver “deciso di continuare il percorso iniziato perché crede fermamente in Termoli e nel potenziale inespresso in capo alla città, sentendosi parte integrante della comunità.

Grazie al gruppo di persone, altamente preparate, ‘Termoli nel Futuro’ è stata in grado di stilare un programma chiaro e definito, proponendo soluzioni, puntando a scelte oculate per il bene non solo della città, ma dei cittadini e decidendo di mettersi in gioco partecipando alle amministrative.

Per costruire una città migliore serve l’aiuto di tutti, per questo il candidato Toni Spezzano ha deciso di incontrare i cittadini lunedì 29 aprile a partire dalle ore 19 nella sede di via Mario Pagano 11. In queste ore, inoltre, è possibile procedere alla firma per la presentazione delle liste, recandosi nella sede di Francesco Roberti in Piazza Monumento (ex Immobiliare Fede) muniti di un documento di riconoscimento valido e senza aver firmato per altre liste. La partecipazione inizia ora”.