Una domenica diversa, all’insegna della musica e delle parole. Quelle di Maurizio Colonna, chitarrista di fama internazionale che domenica 7 aprile si è dedicato agli appassionati, da quelli più piccoli fino ai più grandi e a Villa Inclinata ha potuto parlare di musica e suonare la sua chitarra, in un viaggio artistico e musicale che ha conquistato il suo pubblico.

L’incontro con l’artista e chitarrista è stato organizzato dalla Luiton Music School, la scuola di musica dei fratelli Tonino e Luigi Pipoli. “Ogni anno – ha spiegato dopo l’evento Tonino – organizziamo dei workshop e delle lezioni aperte ai nostri allievi e anche ai loro genitori, oltre che agli appassionati di musica. L’appuntamento con Maurizio Colonna è stato a dir poco entusiasmante perchè ha saputo coinvolgere tutti, ha ascoltato i ragazzi con la chitarra e per ognuno di loro ha saputo spendere parole di apprezzamento, consigli e riferimenti musicali. E poi ha suonato ed è stato bellissimo ascoltarlo dal vivo, lì davanti a noi”.

Negli ultimi anni ha anche pubblicato raccolte, di cui l’ultima per due chitarre in cui rimanda alla musica di ogni genere, dal rock al minimalismo, fino ad un omaggio al Salento con la Taranta.

“E’ stata una lezione innovativa – racconta ancora chi c’è stato – fatta non solo di nozioni e aspetti tecnici, ma soprattutto di spunti e riflessioni, di musica e di repertorio legato alla chitarra di cui lui è un grande esperto. Vogliamo ringraziare soprattutto la professoressa Antonietta Caruso che con la sua Villa Inclinata non si sottrae mai alle iniziative, ma al contrario si rende sempre disponibile per queste attività di formazione”. E per l’occasione Colonna ha anche scoperto Termoli, “l’abbiamo portato in giro per il borgo antico e in centro, ha scoperto anche la via più stretta e ha apprezzato, la città gli è piaciuta. Speriamo di poterlo ospitare di nuovo per tornare a parlare di musica con lui“.