Museo agricolo, inaugurata mostra opere lignee di Santucci

E’ stata inaugurata ieri pomeriggio a Lucito la mostra di opere lignee di Gianvincenzo Santucci, artista morconese che ha portato per la prima volta in Molise i suoi lavori.

Location di qualità per l’esposizione: il Museo dell’Arte contadina nella zona alta del paese.

La struttura, aperta tre anni fa, in seguito alla sistemazione di due vecchi stabili, raccoglie una raccolta di ‘pezzi’ e strumenti agricoli, frutto della passione del suo ideatore, l’imprenditore molisano Christian Agricola. Rappresenta il Molise di un tempo neanche troppo lontano ma che sembra essere stato purtroppo dimenticato.

Un Museo poco noto, che ripercorrere le radici storiche del nostro territorio, anche attraverso gli attrezzi agricoli del tempo. “Promuovere anche le piccole realtà del territorio è importante – ha detto la consigliera regionale Paola Matteo, presente all’inaugurazione della mostra – I nostri giovani potranno capire in questa struttura chi siamo stati e da dove provengono le nostre tradizioni agricole e rurali”.

La mostra di Santucci è al secondo piano dello stabile. Presente al taglio del nastro anche il sindaco di Lucito, Fabiola De Marinis.

Nel frattempo, nel piccolo borgo che si affaccia sul Biferno, ci si prepara per il tradizionale saluto alla primavera del “Maggio della Defenza” in programma il primo maggio. Si tratta di una tradizione che affonda le radici nella memoria contadina del popolo lucitese. Un pagliaio di giunchi adorno di fiori e primizie viene portato in giro per le varie contrade del paese, mentre i lucitesi intonano un canto tradizionale inneggiante ai buoni raccolti della terra.