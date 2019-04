Era il 4 aprile del 2018 quando i vigili del fuoco transennarono con il nastro bianco e rosso l’area di via Trivisonno. Troppo pericoloso passare in quella zona a causa di un muro pericolante che metteva a rischio la sicurezza dei pedoni, molti dei quali sono gli studenti dell’istituto ‘Pertini’ di Campobasso e gli atleti delle scoietà sportive che usufruiscono della vicina palestra.

Un anno dopo partono i lavori di demolizione e ricostruzione della parete, che si era pericolosamente inclinata probabilmente a causa di pioggia e neve, probabilmente complice pure la modalità di costruzione della parete stessa, che è stata elevata gradualmente nel corso degli anni. Previsto inoltre il rifacimento del marciapiedi antistante che era diventato impraticabile: mattonelle saltate, radici degli alberi affiorate in superficie. Insomma percorrere quel tratto era diventato una sorta di percorso a ostacoli, in cui il rischio di inciampare era altamente probabile.

93mila euro il finanziamento messo a disposizione dalla Provincia di Campobasso proprietaria di una parte dell’area (la restante è del Comune) che ha affidato l’appalto alla ditta Cioffo di San Cipriano D’Aversa (provincia di Caserta).

I lavori dovrebbero durare 180 giorni, condizioni meteorologiche permettendo. Ma “probabilmente dureranno 50 giorni, forse anche di meno”, spiegano i rappresentanti dell’impresa edile che questa mattina (29 aprile) abbiamo intercettato sul cantiere in via di allestimento e che delimita anche una parte della carreggiata. “Sarà effettuata la demolizione del muro esistente, che poi sarà ricostruito. Nell’appalto è previsto anche il rifacimento del marciapiedi e una seduta utilizzabile da chi aspetta l’autobus”.

Un’opera che la cittadinanza aspettava da tempo dal momento che parliamo di una strada molto frequentata e prossima al centro del capoluogo. Coloro che questa mattina sono passati in via Trivisonno non hanno potuto fare a meno di notare gli operai al lavoro.

“Il muro è entrato in crisi ed è a rischio crollo”, aveva dichiarato Antonio Battista, sindaco e presidente della Provincia di Campobasso. Probabilmente per affidare l’appalto è stato necessario attendere un anno perchè l’ente non aveva in cassa i soldi per finanziare l’intervento di messa in sicurezza.