Muore Ugo Sciarretta, storico comandante dei Vigili Urbani: ha combattuto fino alla fine

La voce si sparge in fretta in città, accompagnata da incredulità. Perché, anche se Ugo Sciarretta era malato, molti lo avevano visto fino a due giorni fa, perfino alla guida dell’auto. D’altronde non è mai stato un uomo avvezzo alla rassegnazione e ha sempre combattuto come un leone. Ugo Sciarretta, storico comandante dei vigili urbani di Termoli, per trent’anni al vertice della Polizia Locale, è morto. Il decesso è avvenuto questa mattina, 10 aprile, nella sua abitazione di Termoli.

Termoli, la sua città. In Comune, dove Ugo Sciarretta ha prestato servizio per decenni, la notizia è rilanciata in sussurri da un ufficio all’altro, con stupore e nello stesso tempo con grande amarezza. Lui, nel bene e nel male, è stato un personaggio per la città, segnando in maniera radicale la storia di Termoli e le sue trasformazioni amministrative e sociali.

Per tutti “Il Capitano”. Quasi 40 anni nel corpo dei Vigili Urbani, in prima linea al fianco dell’ex sindaco e parlamentare Remo Di Giandomenico. Ugo Sciarretta sapeva tutto di Termoli, non gli sfuggiva nessun segreto del palazzo. Per lui ogni ufficio, ogni persona che entrava e usciva, era come un libro aperto.

Una carriera che non ha conosciuto ostacoli fino a quando è stato travolto dalla inchiesta Black Hole, lo scandalo per corruzione e intrecci tra politica e sanità rivelatosi una bolla di sapone. Arrestato proprio quando era il numero uno della Polizia municipale. Arrestato ma scagionato da qualsiasi processo, uscito indenne dal tritacarne giudiziario che gli è costato anche 5 anni di sospensione dal servizio per “ragioni cautelari”. Non si era mai arreso, aveva intrapreso la sua battaglia determinato ad avere giustizia e una riabilitazione completa. E c’era riuscito, ottenendo i risarcimenti dovuti.

Il suo rientro sul posto di lavoro, dopo un quinquennio passato fuori da quell’ufficio, era stato caratterizzato da un trattamento che Ugo Sciarretta aveva definito “persecutorio”. Dopo 8 processi e 8 assoluzioni, rinunciando sempre alla prescrizione, aveva deciso di far valere il senso di giustizia nei confronti dell’Amministrazione comunale, all’epoca guidata dal sindaco Antonio Di Brino, che lo aveva privato di un ufficio sottoponendolo, ebbe modo di raccontare anche davanti ai giudici e non solo a Primonumero.it, a pressioni continue per andare in pensione.

Una guerra, la sua, intrapresa per la dignità professionale e umana. D’altronde fino a non troppi anni fa era l’unico, a Termoli, ad avere i gradi di Capitano fra i Vigili urbani. E proprio nel gennaio scorso, fortunatamente in tempo rispetto alle lancette dell’orologio della vita, a Ugo Sciarretta era stato riconosciuto il danno biologico per il mobbing cui era stato sottoposto nel biennio antecedente il pensionamento.

Un personaggio, dunque, che anche nei confronti della sua malattia ha lottato fino alla fine, senza rassegnarsi mai. È stato visto, solo fino a due giorni fa, in giro e addirittura alla guida della sua autovettura. Perché Ugo Sciarretta era fatto così, e dopo tanti anni di servizio, 3 encomi solenni oltre una proposta di medaglia d’oro per aver salvato la vita a un uomo gettandosi dal Muraglione di Termoli e riafferrato dai colleghi, non ci stava a aspettare immobile a letto l’arrivo della sua ora.

Verace, modi spicci, un grande senso pratico. Inevitabile che nel corso di tanti anni si fosse fatto dei nemici – capita a tutti. Ma chi lo conosce non ha mai avuto dubbi sulla sua bontà, sulla sua generosità. Quella che gli ha permesso di spendersi tante volte e di portare avanti con passione numerose indagini e operazioni di controllo del territorio.

Lascia un vuoto tra i tanti, tantissimi che hanno avuto a che fare con lui per diverse ragioni, in primis quelle professionali. Il sindaco Angelo Sbrocca e il Corpo di Polizia Locale esprimono un cordoglio sentito per la sua scomparsa. Il Capitano lascia un enorme dolore nella sua famiglia e fra i suoi cari. La moglie e i figli: Pino – che nel frattempo ha studiato da avvocato diventando un penalista del foro di Termoli Larino – e Sara. E la nipotina, alla quale era particolarmente legato. Fare il nonno era la sua più grande soddisfazione.