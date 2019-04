Manifesti politici e falsa testimonianza, assolto il commercialista Boccardi dopo un processo kafkiano

Il commercialista Giuseppe Boccardi di San Martino in Pensilis è stato assolto con formula piena dal reato di falsa testimonianza per la vicenda datata 2014 relativa all’affissione di manifesti promossa dal gruppo politico San Martino Libera circa il presunto aumento della spesa pubblica comunale. Boccardi, difeso dall’avvocato Massimo Romano, è stato protagonista di una storia giudiziaria kafkiana contro l’ex assessore regionale Vittorino Facciolla. Secondo l’accusa era imputato per aver dichiarato il falso nell’ambito del giudizio civile promosso dallo stesso ex assessore – oggi consigliere regionale e segretario del Pd – contro un giornale e la giornalista Giovanna Ruggero. Questo è quanto da lui scritto su Facebook all’indomani della sentenza di assoluzione:

“Oggi dovrei aver voglia di festeggiare la mia assoluzione all’interno di un processo assurdo quasi quanto le accuse di cui ero chiamato a rispondere. Ciò che provo invece è un senso di disgusto, un sentimento di profondo sconforto nei riguardi di chi è chiamato ad esercitare l’azione penale. Ero accusato di aver commesso reato di falsa testimonianza all’interno del processo della giornalista, oggi anche amica, Giovanna Ruggiero, la quale qualche anno ebbe l’unico torto di aver svolto semplicemente il suo mestiere, raccontando all’interno di un quotidiano locale, una diatriba politica che riguardava l’affissione di alcuni manifesti da parte del nostro gruppo di opposizione (misteriosamente spariti dopo poche ore) che denunciavano un clamoroso dispendio di denaro pubblico ad opera della nostra gloriosa amministrazione.

In quell’occasione il “fortunatamente ex assessore”, attuale segretario del Pd Facciolla, ci accusò pubblicamente di non aver pagato i diritti di affissione. All’epoca non ero ancora bannato tra i suoi contatti e quindi ebbi modo di smentirlo immediatamente pubblicando sulla sua stessa bacheca il bollettino postale con il quale dimostravo di aver assolto al pagamento dovuto. Giovanna raccontò tutta la storia sul suo giornale e il “fortunatamente ex assessore” la querelò e poi citò per diffamazione chiedendole 200.000 euro di risarcimento danni. Ovviamente fu archiviata in sede penale, ma è rimasto tutt’oggi ancora in piedi il procedimento civile. All’interno di quest’ultimo resi testimonianza, tra l’altro, dell’autenticità del bollettino che io stesso avevo pagato e che per fortuna ho tutt’oggi conservato.

A quel punto “il fortunatamente ex assessore” ha deciso di querelarmi per falsa testimonianza, asserendo nella denuncia che il bollettino che avevo esibito fosse un falso……. La prova inoppugnabile, sposata acriticamente dalla Procura che senza indugio chiede il mio rinvio a giudizio, era fornita dal fatto che a fronte del pagamento effettuato in data primo marzo, i soldi al comune erano arrivati soltanto il giorno 6. La spiegazione, di disarmante semplicità, è stata facilmente offerta dall’allora titolare delle poste private, la quale per questioni di sistema, essendo il primo marzo giorno sabato, ha inoltrato il bonifico soltanto in data 4 marzo.

Ciò sarebbe bastato a chiunque dotato di un minimo di buon senso per mettere la parola fine a una questione che già di per se aveva raggiunto il colmo del ridicolo. Ma il sostituto Procuratore non ci vede ancora chiaro, e nonostante la pacifica ricostruzione dei fatti, nonostante anche ieri, giorno del dibattimento, il mio avvocato avesse sventolato in Aula il bollettino originale, conservato gelosamente come le tavole di Hammurabi, nonostante all’interno del fascicolo delle indagini non fosse stato prodotto il benchè minimo atto investigativo ne alcun elemento a supporto delle accuse, ha chiesto la mia condanna a 6 mesi di reclusione.

La parte civile invece è andata oltre, oltre alla mia condanna ha chiesto che si procedesse anche contro la povera titolare delle poste, per reato di falsa testimonianza e appropriazione indebita, perchè ha trattenuto per ben tre giorni l’iperbolica cifra di 21,70 euro (importo del bollettino) sottraendoli nella disponibilità del comune. So che sembra assurdo ma è tutto vero, è accaduto ieri in un’aula di giustizia. Per dovere di cronaca vale la pena sottolineare che il sostituto procuratore che ha sostenuto l’accusa nei miei confronti è lo stesso che tiene in piedi il procedimento di diffamazione per il video parodia datato 2012 che ha bloccato di fatto la mia candidatura alle elezioni regionali, è lo stesso che tiene l’accusa nei confronti di Tiziana D’Adderio sempre per denuncia del “terremotato postumo”, è lo stesso che qualche anno fa chiese la condanna di Giovanni Di Matteo perchè in azienda aveva il bombolone del riscaldamento il cui rinnovo del certificato era scaduto da appena 4 giorni….. e’ lo stesso che nella precedenza udienza, nell’incredulità e lo sbigottimento generale, ha chiesto il rinvio a giudizio di una persona defunta da oltre un anno e mezzo, con tanto di certificato di morte presente nel fascicolo.

Di contro invece, per fatti e denunce di ben altra gravità, assistiamo a imbarazzanti silenzi e frettolose richieste di archiviazione, lascio a voi ogni libera interpretazione.

Ringrazio di cuore il mio avvocato Massimo Romano per l’intelligenza e la professionalità dimostrata, e la dott.ssa Vecchi, il Giudice, che ha emesso la sentenza di assoluzione con formula piena”.