Lupo sprecone, Agnonese fortunata: finisce 1-1. Isernia ko, tutto in bilico per la salvezza

Riflettori puntati sullo stadio ‘Civitelle’ per la sentita sfida tra Olympia Agnonese e Campobasso: padroni di casa alla ricerca di punti salvezza, ospiti intenzionati ad allungare la striscia di risultati positivi. Alla fine granata e rossoblù si spartiscono l’intera posta (1-1) ma è la formazione del capoluogo molisano a ‘mangiarsi i gomiti’ per le occasioni sprecate.

La prima dopo soli 60 secondi: Alessandro sfugge sulla destra e serve Giacobbe che, dopo una finta di corpo, scarica un gran destro in area che si stampa sul palo. L’undici di Bagatti ‘macina’ altre due azioni importanti sempre con Giacobbe (4′) e Antonelli (5′). Formuso invece è il più pericoloso dei granata e procura un po’ di grattacapi alla difesa avversaria (14′ e 21′). I Lupi rispondono con Alessandro (24′), mentre al 37′ sfiorano il vantaggio: contropiede ordito da Musetti che serve Alessandro in area: bel controllo dell’argentino che scarica il destro, palla in out di un soffio.

Il primo tempo termina dunque a reti inviolate, mentre nella ripresa il mister rossoblù Bagatti si gioca la carta Cogliati che subentra ad uno spento Giacobbe.

L’Agnone è pericolosa sull’asse Ancora-Ricciardi, gli ospiti rispondono con Musetti (57′).

Al 65′ il match si sblocca: dagli sviluppi di un corner, dopo una serie di rimpalli Diarra serve Bisceglia (ex di turno con Ribeiro e Corbo) che segna con un tiro al volo. Proteste da parte degli ospiti per il presunto fuorigioco (che sarebbe confermato dalle immagini tv) del calciatore granata. Ma per l’arbitro la rete è regolare. E’ 1-0 per l’Olympia.

Il Campobasso prova a reagire, ma è lento e macchinoso. Ma all’84’ acciuffa il pari: lancio di Danucci da 40 metri per Ranelli che mette in mezzo e trova Musetti pronto a ribadire a rete. Esplode la gioia dei circa 200 supporters arrivati al Civitelle dal capoluogo. Sei minuti dopo i rossoblù potrebbero addirittura capovolgere le sorti dell’incontro ma il portiere di casa Maraolo compie un ‘miracolo’ su una gran punizione di Danucci dal limite dell’area.

Finisce dunque in parità e il punto strappato con il Campobasso non consente all’Agnone di lasciare il penultimo posto della classifica a quattro giornate dalla fine del campionato.

Sarà un finale di torneo al cardiopalma anche per l’Isernia che perde 1-0 a Castelfidardo, ultimo della classe.

(foto SS Campobasso)