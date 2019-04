“Oggi è peggio di venerdì, c’è una fila lunghissima e ovviamente non sono riuscito a prendere il biglietto. Quindi, sono dovuto andare via”. A parlare è un cittadino di Campobasso che si è rivolto alla nostra redazione per denunciare l’ennesima giornata ‘nera’ all’Asrem. Ne abbiamo parlato lo scorso 4 aprile, quando sono arrivate le prime segnalazioni dagli utenti che si erano presentati in via Ugo Petrella: chi deve presentare la richiesta per l’esenzione del ticket sanitario (che spetta agli anziani e a chi ha un reddito basso) deve affrontare i disagi dovuti alla riorganizzazione del servizio. Riorganizzazione che sta provocando più disagi che un miglioramento della risposta all’utenza.

In pratica all’Asrem lo sportello dedicato al rinnovo dell’esenzione del ticket accetta fino a 180 persone, come informa un avviso firmato dalla dottoressa Rosa Iorio, direttore del Distretto sociosanitario di Campobasso.

di 6 Galleria fotografica Caos all'Asrem









“Si comunica che al fine di evitare disagi e inutili attese all’utenza e garantire il corretto espletamento delle attività di sportello, l’erogazione dei numeri di prenotazione per il rinnovo dell’esenzione del ticket verrà sospeso al superamento delle soglie massime giornaliere come riportato nella tabella”. E quindi dalle 8.30 alle 13, dal lunedì al venerdì, vengono soddisfatte le prime 180 richieste. Oppure ci si può rivolgere all’ufficio per due pomeriggi a settimana (lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17): in quest’ultimo caso possono essere espletate le domande di altre 80 persone.

Per renderlo più visibile il cartello è stato pure affisso sopra la macchinetta che eroga i numeri. Il problema è che chi rientra tra i primi 180 ‘fortunati’ deve aspettare pazientemente il proprio turno non lesinando critiche al personale, quasi impotente. Anche i dipendenti subiscono gli effetti di questa riorganizzazione essendo i primi ad interfacciarsi con i cittadini arrabbiati. “Signora, non dipende da noi…”. “Ora devo perdere qui tutta la giornata…”, la risposta

Ma i più arrabbiati sono quelli che dopo aver raggiunto l’Asrem – dopo aver superato il traffico cittadino e trovato finalmente un parcheggio a pagamento nel caos del capoluogo – si accorgono che la “soglia massima giornaliera” è stata superata e che in via Ugo Petrella dovranno necessariamente tornare. “Non è possibile, è la terza volta che vengo qui, prendo un’ora al lavoro per provare a fare la pratica”, si sfoga un utente che risiede in un paese vicino Campobasso.

Chissà se le proteste dei cittadini sono riuscite ad arrivare oggi ai ‘piani alti’ dell’Asrem. E che il sistema per il rinnovo del ticket venga cambiato.