Lotta droga, Telemolise fa dvd per le scuole con intervista di Primonumero a uno spacciatore

Sensibilizzare i ragazzi delle scuole del Molise al problema della droga. Telemolise ha realizzato un dvd con finalità didattica, rivolto proprio agli studenti, con il quale si affronta un fenomeno allarmante da diverse angolazioni. La televisione diretta da Manuela Petescia, raccogliendo l’appello del Procuratore capo di campobasso Nicola D’Angelo impegnato in via prioritaria nella lotta allo spaccio e al consumo di consumo di stupefacenti che costituisce una delle principali criticità sociali del momento, anche e soprattutto per i risvolti criminali che manifesta, ha messo insieme diversi contributi forniti dai maggiori organi di informazione che operano in Molise. Nel dvd c’è anche l’intervista al direttore di Primonumero.it Monica Vignale che qualche tempo fa ha raccolto la testimonianza di uno spacciatore di cocaina.