Nuovi successi per Lorena Ziccardi che, nella gara ciclistica internazionale ‘Giorni del Mare’ di Marina di Massa, è salita per ben due volte sul podio: ieri nella prova in linea ed oggi in quella a cronometro. Un meritato e sudato terzo posto in entrambe le giornate nonostante un piccolo infortunio.

L’atleta molisana, infatti, nella sfida di ieri, urtata in strada da una collega pugliese poi squalificata, ha subito un ribaltamento battendo il mento e la mano destra. Nonostante questo è tornata alla competizione conquistando la terza posizione.

Neanche la pioggia ed il freddo odierno hanno fermato la forza e la grinta della Ziccardi che ha strappato la medaglia di bronzo.

“Sono molto soddisfatta dei risultati raggiunti – ha commentato Lorena Ziccardi – È da poco che mi sono cimentata nell’handbike, ma mi sento stimolata seppur sia una attività faticosa ed impegnativa”.

Prossimi appuntamenti nell’agenda della sportiva: un’altra gara internazionale a Varese a maggio ed i Campionati italiani a giugno.