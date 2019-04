L’Italiangas Termoli Pallavolo strappa un set a Lanciano ma poi cede 3-1

Cade in casa l’Italiangas Termoli pallavolo femminile. La formazione allenata da Alfredo Mottola ha perso per 3-1 (31-29; 19-25; 21-25; 18-25) contro la seconda in classifica, la Twice Cream Lanciano nel match disputato sabato 6 aprile al PalaSabetta di Termoli.

Un primo set che ha infiammato il pubblico presente sulle gradinate del Palasabetta per incitare le proprie beniamine. Scambi molto lunghi con le termolesi sempre a rincorrere ma capaci di annullare cinque break point per poi vincere 31-29.

Nel secondo set, la Twice Cream Lanciano allenata da Litterio ha continuato a fare il suo gioco guadagnando un giusto distacco che ha mantenuto fino alla fine del set chiudendo sul 19-25.

Nel terzo set si è rivista l’Italiangas del primo parziale, ma sul finire del set qualche pallone dubbio fischiato a favore delle lancianesi ha portato la Twice a chiudere 21-25.

Nel quarto e ultimo set, sono emersi nelle termolesi errori grossolani e di deconcentrazione, le lancianesi ne hanno approfittato chiudendo i giochi 18-25.

Prima della pausa pasquale le ragazze di coach Mottola saranno impegnate sabato prossimo in casa della capolista Do.gi Gioielli Arabona.

Italiangas Termoli – Twice Cream Lanciano

1-3 (31-29; 19-25; 21-25; 18-25)