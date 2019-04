Sarà un molisano a guidare i Vigli del Fuoco delle Marche dal prossimo 30 aprile. L’ingegnere Felice Di Pardo infatti è stato nominato Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche. La decisione è arrivata durante il Consiglio dei Ministri dello scorso 19 aprile, quando è stata deliberata la nomina a dirigente generale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Di Pardo, sposato e con due figlie, conosce già bene la realtà marchigiana per essere stato per circa sei anni Comandante Provinciale di Ascoli Piceno. Negli ultimi anni è stato inoltre impegnato in importanti incarichi al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile.

L’ingegnere molisano prenderà il posto del Direttore Regionale, l’ingegnere Antonio La Malfa – nella foto in basso – che andrà a dirigere la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte dopo aver retto per più di due anni i Vigili del Fuoco delle Marche, coordinando, tra l’altro, le difficili fasi degli interventi connessi al devastante sisma che ha colpito il territorio regionale nelle provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.

Al nuovo Direttore vanno gli auguri di benvenuto da parte di tutti i Vigili del Fuoco delle Marche.