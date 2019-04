Il Liceo Artistico Statale Jacovitti di Termoli partecipa alla commemorazione internazionale del centenario della nascita del Bauhaus con una giornata di studio e una mostra didattica dedicata al celebre movimento artistico del XX secolo.

Il programma di venerdì 12 aprile prevede dalle 8.30 alle 10 una Lectio Magistralis del professor Domenico Potenza, docente della Facoltà di Architettura di Pescara, che terrà nell’Aula Magna del Liceo un intervento sulla storia del Bauhaus e sulla sua influenza sulle arti contemporanee.

A seguire, alle 10, ci sarà l’inaugurazione della Mostra didattica “Dal cucchiaio alla città. 100 anni di Bauhaus” a cura del Dipartimento di Architettura e Ambiente e la Classe 4AR del Liceo artistico. L’esposizione sarà per il corrente mese di aprile e per quello di maggio.

Il “Bauhaus” è stato una delle più importanti esperienze nel campo dell’architettura e dell’arte di tutto il ‘900. Nacque come scuola di architettura e progettazione a Weimar (in Germania) nel 1919 e venne chiusa dai nazisti nel 1933. Principale promotore fu il grande architetto tedesco Walter Gropius (1883-1969).

A dispetto del rifiuto di uno stile determinato, la mentalità del Bauhaus e l’insieme di realizzazioni che da esso maturarono ne fecero un esempio così caratteristico da giustificare la definizione di uno “stile Bauhaus”. Tale stile si manifestò soprattutto nei campi dell’architettura e del design. Massime espressioni furono il famoso edificio del Bauhaus a Dessau e i mobili e gli oggetti in metallo che uscirono dai “laboratori”.

Grande rilievo ha avuto anche la pittura. In questo campo il Bauhaus fu uno dei principali centri europei di irradiamento dell’arte astratta. Tra i suoi docenti contava, infatti, personalità del calibro di Wassily Kandinsky, Paul Klee, Lyonel Feininger, Josef Albers.