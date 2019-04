San Martino in Pensilis

Li accoltella dopo l’incidente: 40enne fermato, due feriti in ospedale

Serata ad alta tensione a San Martino in Pensilis. Tutto è nato dopo un banale incidente automobilistico avvenuto attorno alle 20 in via Marina: un uomo di 40 anni ha colpito due persone (un altro 40enne e un 60enne) e poi è stato fermato dai Carabinieri intervenuti sul posto.