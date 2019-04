Lega-centrodestra, sale la tensione. Mazzuto se ne va, Toma prova a mediare

Chi c’era racconta che quando Luigi Mazzuto ha visto Aida Romagnuolo non ci ha ‘visto’ più. Ha indossato il cappotto, ha salutato e ha lasciato la riunione del centrodestra convocata ieri pomeriggio – 5 aprile – a palazzo D’Aimmo, nella sede del Consiglio regionale. Un summit necessario per un confronto tra i coordinatori regionali dei partiti (senza gli esponenti dei movimenti dunque) per trovare la quadra sui programmi e sul candidato sindaco di Campobasso alle elezioni Amministrative.

Ci sono malumori nello schieramento causati da quelle che qualcuno ha definito “interferenze romane”: in pratica, la scelta dei leader nazionali di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni che otto giorni fa hanno stabilito i nomi dei candidati nelle città italiane in cui si voterà il 26 maggio. Tra queste, Campobasso e Termoli. Il Carroccio, come si racconta da giorni, ha ‘blindato’ il capoluogo molisano e indicato Alberto Tramontano, sulla città adriatica l’ha spuntata Forza Italia che avrebbe scelto Francesco Roberti.

Ed è proprio a Campobasso in cui si registrano le tensioni maggiori: i partiti esclusi dal vertice romano (i Popolari e l’Udc, ad esempio) non condividono l’imposizione di Salvini su Tramontano. Inoltre, dallo capo del Carroccio sarebbe partito l’ordine di non sedersi al tavolo con Aida Romagnuolo e Filomena Calenda, le due consigliere regionali espulse dopo aver firmato la sfiducia all’assessore nonchè coordinatore regionale leghista Luigi Mazzuto. Ecco perchè ieri, quando quest’ultimo si è accorto che al tavolo era presente anche la Romagnuolo (pare invitata dal presidente Toma), ha ‘girato i tacchi’ e ha abbandonato la riunione. E’ l’anticamera di una spaccatura della coalizione? Attualmente è molto probabile. “Ma non è possibile che le liti della maggioranza che governa in Regione abbiano ripercussioni sull’alleanza per le Amministrative”, la riflessione di qualche esponente locale del centrodestra.

A Donato Toma il compito di ricucire lo strappo. Il presidente incontrerà Mazzuto a palazzo Vitale. Un confronto necessario in vista del vertice di domani, 7 aprile, quando il centrodestra si incontrerà di nuovo e cercherà di chiudere il cerchio sul candidato sindaco.