Lavori per l’asfalto in centro: traffico impazzito, città paralizzata

File lunghissime, caos e traffico impazzito. E’ stata una mattina d’inferno per chi ha dovuto percorrere il centro di Campobasso dove gli operai incaricati dal Comune stavano svolgendo i lavori di ripristino del manto stradale. Le operazioni di bitumazione dell’asfalto programmato dall’amministrazione Battista è cominciato ieri, 1 aprile, quando i lavori sono iniziati a Vazzieri e sono proseguiti oggi (2 aprile) in centro città, tra via Mazzini e Corso Bucci, due arterie fondamentali del traffico cittadino.

Quindi, come era prevedibile, si sono formati ingorghi che hanno messo a dura prova i nervi degli automobilisti. “Bisognava scegliere un orario migliore per poter intervenire, magari lavorare di notte”, ha commentato qualche automobilista. Critiche sono state espresse anche sui social dove il consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle Simone Cretella ha postato delle foto emblematiche sul traffico impazzito nel capoluogo molisano.

L’asfalto cittadino sarà rifatto anche in piazza d’Ovidio, via Roma, via Petitti, via Longano e in contrada Colle delle Api.