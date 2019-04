Lavori per il nuovo asfalto nella zona industriale, traffico in tilt nell’ora di punta

Qualcuno si è rigirato all’altezza dello spartitraffico che precede la collina di San Giovannello. Strada chiusa all’ora di punta a causa del rifacimento dell’asfalto in città, così come programmato dall’amministrazione comunale. Operai al lavoro oggi – 8 aprile – in contrada Colle delle Api, la via che conduce ai centri commerciali e verso Ingotte, uno snodo fondamentale per il traffico in entrata e in uscita dal capoluogo. E qui si sono registrati numerosi disagi tra l’intasamento delle arterie alternative e le manovre improbabili che qualche automobilista ha effettuato per cambiare strada.

Problemi che hanno interessato le attività commerciali e i genitori della Montini, che hanno avuto difficoltà a raggiungere l’attuale sede della scuola, che si trova nell’edificio che ospita l’Assessorato alle Attività economiche. C’è da scommetterci: i disagi si ripeteranno quando il restyling si sposerà nelle altre zone di Campobasso.

Le operazioni, iniziate lo scorso 1 aprile con la rimozione del vecchio manto danneggiato, infatti riguarderanno via Pirandello e via Mazzini per il quartiere Vazzieri, corso Bucci e piazza d’Ovidio, via Roma, via Petitti e via Longano. E più di qualche cittadino ha invocato rimedi: ad esempio, spostare alle ore notturne il rifacimento dell’asfalto.