Chi ha potuto, ha lasciato l’auto a casa ed è riuscito a muoversi a piedi approfittando della bella giornata di sole seguendo anche il consiglio del Comune che ha invitato gli automobilisti a limitare gli spostamenti in centro.

Per gli altri è stata un’altra giornata di caos a causa della chiusura di via Mazzini, una strada fondamentale per la viabilità del capoluogo. Da questa mattina – 16 aprile – alle 8 sono iniziati i lavori di bitumazione dell’asfalto che stanno interessando il capoluogo. E com’era prevedibile, con i genitori che accompagnavano i figli a scuola e l’apertura di uffici e attività commerciali, gli automobilisti sono rimasti imbottigliati nonostante i tentativi di ‘smistare’ il traffico sulle strade alternative. Proteste e malumori per l’operazione di restyling della viabilità cittadina che, a detta di alcuni, si sarebbe dovuta svolgere in altri orari, magari di notte quando il traffico è minore.

File in via Crispi, via Garibaldi e in via Cavour, rallentamenti nella zona di via Monte san Gabriele e del semaforo di via Delle Frasche.

Atmosfera surreale in via Mazzini: strada sbarrata nei pressi della caserma ‘Frate’ fino a piazza Cesare Battisti. Senza i clacson e i ‘normali’ rumori del traffico che solitamente interessa l’arteria, l’atmosfera era quasi ‘ovattata’, interrotta solo dal rumore dei mezzi al lavoro per gli asfalti. Una chiusura che ha provocato malumori nei commercianti: questa mattina i negozi erano semivuoti a causa delle difficoltà per raggiungere la strada.