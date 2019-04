Disagi su viale marinai d’Italia, la strada che da Rio vivo risale verso via Corsica, a causa di un semaforo mobile posizionato nelle scorse ore per regolare il traffico.

L’impianto è in funzione per consentire i lavori in sicurezza degli operai della Cmm Srl che sta operando sulle pompe di sollevamento del parco di Termoli e sulle nuove fognature di via Corsica e dintorni. In queste ore infatti il cantiere si è spostato sulla salita che sbuca alla rotonda cosiddetta di ‘Mimmo Cannone’, di fronte all’Agip.

Per questo si registrano incolonnamenti e attese snervanti sia sul lato della rotonda di via Corsica a scendere che si quello a salire, dalla rotatoria della statua di San Timoteo.