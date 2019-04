L’attrice Daniela Terreri ai prodigi della musica: “Metteteci passione, cuore e impegno”

“Metteteci passione, cuore e impegno. Il resto arriverà”: conclude così l’attrice molisana Daniela Terrieri la terza giornata di ‘Prodigi della musica per quattro stagioni educational’ di ieri, giovedì 4 aprile, al Martur Hotel. La manifestazione, voluta ed organizzata dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli in collaborazione con l’associazione Onde Serene, è trascorsa tra canti e musica con l’ospite d’eccezione.

Daniela Terreri, attrice di fama nazionale di origini molisane, ha diretto la giuria nell’ascolto e nel giudizio dei giovani talenti provenienti da diverse regioni assieme al Maestro Nese. Un discreto pubblico ha accolto lei ed i prodigi, applaudendo i ragazzi ad ogni passaggio. Terreri si è subito sentita a suo agio, scambiando numerose battute con il pubblico e la giuria e ringraziando il Commissario dell’Aast per l’invito ad una delle quattro giornate musicali organizzate in città.

“Sono felicissima di essere qui, – ha detto Daniela Terreri – Amo Termoli e quando posso vengo a rifugiarmi da queste parti. Ho l’opportunità di partecipare a questo concorso in questa fantastica location, in questo resort vista mare. Sono cresciuta con la musica, da quando ero piccola. Ho iniziato a studiare, mi sono diplomata in canto e pianoforte in conservatorio e adesso insegno anche. Sentire i giovani che fanno queste prime competizioni per me è molto emozionante, li ascolto con molta attenzione. E’ bello che questo tipo di corcorso sia stato organizzato a Termoli dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo e dal maestro Pino Nese. Giovani talenti che sono nuove promesse”.

La sua è una carriera di tutto rispetto, nel segno della danza, della musica e della recitazione, che hanno fatto di Daniela Terrerti l’artista eclettica che tutti conosciamo. Proprio la sua esperienza è stata al centro della giornata, tra anticipazioni “farò questo master a Termoli il 19 maggio prossimo con cui insegnerò ai cantanti come si sta sul palco” fino ai consigli rivolti ai musicisti “imparare a recitare e suonare richiede molto tempo. Ore e ore di lavoro, a volte questa cosa non si capisce. Metteteci passione, date il cuore perché poi il resto arriva. Sempre con il cuore e sempre con il cento per cento di impegno”.