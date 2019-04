Tutto è cominciato alla fine della partita tra Campobasso e Cesena. Fino a quel momento una bella festa di sport, con un protagonista d’eccezione al Selvapiana: il giornalista sportivo Riccardo Cucchi. Poi nel parcheggio dello stadio i disordini, complice qualche sfottò di troppo e offese che sarebbero state rivolte dai tifosi arrivati dalla Romagna nei confronti dei supporters di casa.

Durante i tafferugli, qualcuno ha iniziato a lanciare sassi, bottiglie e sassi. Altri hanno provato a scavalcare la recinzione che separa il nuovo parcheggio antistante l’impianto sportivo. Se i tifosi più agitati non sono venuti a contatto, è stato grazie a quel muro e all’intervento delle forze dell’ordine: Polizia e Carabinieri, presenti a Selvapiana per garantire la pubblica sicurezza, hanno evitato che qualcuno si ferisse e che le auto venissero danneggiate.

Ma subito dopo i tafferugli gli agenti della Digos hanno avviato le indagini per accertare le responsabilità: in queste ore sono state visionate le immagini e sono stati acquisiti i primi elementi sulla base delle informazioni fornite dal personale in servizio. Si sta lavorando insomma per identificare i tifosi coinvolti e, qualora dovessero accertare le loro responsabilità, nei loro confronti scatteranno i provvedimenti giudiziari previsti in questi casi, come il daspo, ossia il divieto di accedere alle manifestazioni sportive.