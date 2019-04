L’Airino inizia i playoff col piede giusto: Fermignano battuta 77-66

Buona la prima per l’Italiangas Airino Termoli. Il quintetto molisano ha sconfitto per 77-66 la Pallacanestro Fermignano nel primo turno degli ottavi di finale di playoff promozione della serie C Silver.

L’avversario di turno, team marchigiano di Fermignano, si è dimostrato all’altezza della situazione e particolarmente competitivo, come dimostrato da un punteggio che ha visto grande equilibrio fino al terzo periodo. Solo negli ultimi dieci minuti Colasurdo e compagni hanno preso il largo e addirittura a metà gara sono stati gli ospiti ad andare a riposo in vantaggio.

Da segnalare i 19 punti di Suriano, i 18 di Marinaro e i 14 di Leonzio per l’Italiangas che ora conduce la serie 1-0. Gara-2 è in programma sabato prossimo 13 aprile a Fermignano.

foto dalla pagina Facebook dell’Airino basket

Italiangas – Bk Fermignano 77-66

Parziali: 15-24, 36-38, 55-52

Arbitri: Marianetti e Santarelli

Italiangas: Marinaro 18, Tedeschi, Pascucci ne, Mirando 13, Dmitrovic 9, Lentinio ne, Suriano 19, Leonzio 14, Pasquale, Ponsanesi 2, Colasurdo 2 Allenatore Di Lembo M.

Ass. Allen. Di Lembo G.

Fermignano: Spadoni 7, Tagnani 8, Ambrosio ne, Rossi ne, Santi 5, Pontellini 13, Fontanella 4, Facenda 3, Perini 14, Altavilla 2.

Note: totale falli Italiangas 13, totale falli Fermignano 19