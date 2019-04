Un teatro colmo in ogni posto quello che ha visto, questa mattina 15 aprile, il pubblico numeroso e coinvolto nell’ascolto di testimonianze e storie sugli italiani e i guglionesani partiti per il fronte russo durante la Seconda Guerra Mondiale e mai tornati a casa.

Presenti i ragazzi delle scuole, oltre a cittadini interessati e familiari di alcuni soldati del posto. Nell’evento promosso dal Comune di Guglionesi e dall’Unione Nazionale Italiana Reduci e Dispersi in Russia, coordinato da Antonio Sisto, sono stati illustrati documenti, lettere dal fronte, fotografie e filmati con l’obiettivo di ricordare i tanti giovani italiani che non hanno mai fatto ritorno dalla Russia tra il 1941 e il 1942, quando oltre 230 mila soldati italiani vennero inviati sul fronte orientale.

“Italiani brava gente”, questo è il titolo del convegno, ha registrato la partecipazione del sindaco Mario Bellotti, del vicesindaco Giuliano Senese, dell’assessore Giuseppe Aristotile e del presidente del Consiglio Stefania Addesa, oltre che della dirigente scolastica dell’Omnicomprensivo di Guglionesi Maddalena Chimisso.

Particolarmente interessante l’intervento di Francesco Cusaro, presidente dell’ Unione Nazionale Italiana Reduci e Dispersi in Russia. Cusaro è manager di un azienda aerospaziale che gira l’Italia nei giorni di ferie per raccontare ai ragazzi la tragedia di migliaia e migliaia di giovanissimi soldati scomparsi nelle steppe. Tra il pubblico anche alcuni familiari di giovanissimi Guglionesani partiti per la guerra e mandati in Russia.