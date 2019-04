Marcella Stumpo è la prima candidata sindaco a consegnare la lista della sua ‘Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra‘ in vista delle elezioni amministrative del 26 maggio prossimo. La professoressa termolese ha battuto tutti sul tempo presentandosi davanti al segretario comunale questa mattina prima delle 8,30 in Comune. Sono 24 i nomi presentati (12 uomini e 12 donne), quindi lista al completo.

Subito dopo è stata la volta di Nick Di Michele, candidato primo cittadino del Movimento Cinque Stelle che è giunto in municipio attorno alle 10 per consegnare l’unica lista col simbolo pentastellato insieme con alcuni dei 24 candidati che lo accompagneranno per la seconda volta consecutiva nel tentativo di ‘scalata’ al Comune. Ai microfoni ha dichiarato: “Ci sono attivisti storici e persone che si sono avvicinate al MoVimento negli ultimi mesi, e questo ci fa molto piacere. Non siamo una setta come dice qualcuno”. Si tratta di 14 uomini e 10 donne.

Salvo sorprese invece gli altri due candidati sindaco consegneranno le liste domattina 27 aprile entro le 12. Da quanto si apprendere, il leader del centrodestra Francesco Roberti sarà quello col maggior numero di formazioni a sostegno, ben 6. Si tratta di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Popolari per l’Italia, Diritti e Libertà e Siamo Termoli nel Futuro.

Il primo cittadino uscente Angelo Sbrocca invece dovrebbe avere 4 liste, e non 5 come si pensava, a sostenerlo. Sono ore di lavoro intenso per completare le formazioni e presentarle prima della scadenza. L’ipotesi quinta lista resta in piedi ma appare davvero remota. Per l’attuale sindaco ci saranno quindi Partito Democratico, Unione per il Molise, VotaXte Sbrocca Sindaco e Italia in Comune.

Restano possibili altre candidature a sindaco che però al momento sembrano improbabili, visto il ritiro annunciato ieri dalla coalizione che voleva sostenere Antonio D’Ambrosio e il probabile passo indietro, sebbene non ufficiale, di Remo Di Giandomenico.

Seguono aggiornamenti