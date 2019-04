La segue al supermercato, la spintona e le ruba il telefono: foglio di via per un pluripregiudicato

L’ha seguita per un bel po’ di tempo, studiando ogni sua mossa, cercando un modo per avvicinarsi a lei senza farla insospettire con l’intento di derubarla. Un piano studiato nei minimi dettagli, veloce e senza troppe interferenze messo in piedi da un ragazzo, un 24enne di origini tarantine, nelle scorse ore.

È iniziato tutto a Termoli, in un supermercato della città dove una donna si era recata per fare spesa. Mentre vagava fra gli scaffali ha notato un uomo che la seguiva, scrutando i suoi spostamenti. In un attimo di distrazione, lo sconosciuto si è avvicinato, l’ha spintonata ed è scappato via, dileguandosi. La signora, dopo aver recuperato l’equilibrio, paga la merce e rientra a casa, ignara del fatto che quel giovane le avesse sottratto il telefono cellulare dalla borsa.

La scoperta è avvenuta solo qualche ora più tardi quando la donna ha fatto rientro nella sua abitazione. Immediata la denuncia presso il Commissariato di Termoli che, in brevissimo, si è messo sulle tracce dell’autore del furto. Le indagini tempestive, effettuate grazie all’ausilio delle immagini della video sorveglianza, hanno consentito agli agenti di risalire a S.C., pluripregiudicato 24enne di origini tarantine.



Il ragazzo è stato rintracciato, il giorno successivo, all’interno dello stesso centro commerciale, mentre studiava la sua prossima vittima. S.C. è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato e a suo carico è stato emessa la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Termoli per tre anni, firmata dal Questore di Campobasso, mentre il cellulare è stato riconsegnato alla vittima.