La musica senza tempo di Wim Mertens sceglie il capoluogo come unica tappa del suo tour italiano

L’instancabile maestro belga Wim Mertens inizierà il suo tour, quest’anno anche in Italia, a partire da Campobasso. La notizia ha catturato l’entusiasmo di appassionati e fan del compositore polistrumentista che il 13 aprile si esibirà al Teatro Savoia di Campobasso nell’ambito della quinta edizione della rassegna “Poietika”.

Fra l’altro, quella campobassana, è l’unica tappa musicale prevista in Italia dal famoso musicista.

“That Wich is Not” è il suo nuovo album che non mancherà di presentare al Savoia.

Il suo ensemble composto da fiati (soprattutto), un quintetto d’archi, arpa, chitarra e chitarra basso, fisarmonica, percussioni con il suo immancabile pianoforte si prepara dunque a stupire e incantare anche la piazza di Campobsso.

Fra i musicisti che collaborano al disco ci sono il sassofonista e clarinettista Dirk Descheemaeker e la violinista Tatiana Samouil.

Pianista e compositore belga, Mertens è uno dei padri nobili della nuova musica europea, al confine fra lo spirito classico e la sensibilità contemporanea.

Un cammino originale e toccante che percorre anni di ricerca e di comunicazione con la musica.

Dai lontani (e ormai leggendari) dischi firmati con il nome di Soft Verdict (suo pseudonimo), sulle orme del minimalismo, fino alle emozioni suscitate dai percorsi rivisti e rappresentati oggi. Un linguaggio, quello di Wim Mertens, autentico e distinguibile. Una musica senza tempo.

Dopo il live nel capoluogo del Molise, che vedrà il musicista portare sul palco i pezzi della sua ultima fatica, “That Which Is Not”, uscita nel 2018, Wim Mertens sarà di scena in Portogallo, Belgio e Spagna.

Ecco i dettagli del concerto: sabato 13 aprile alle 21 al Teatro Savoia di Campobasso.

I biglietti per la performance vanno dal costo di 25 euro per la platea, 20 euro primo ordine, 15 il secondo e terzo ordine, 10 euro in quarto ordine.