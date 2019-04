Nella mattinata del 12 aprile i bambini della scuola di Via Catania, accompagnati dalle insegnanti, hanno fatto visita alla caserma dei vigili del fuoco di Termoli e con tanto entusiasmo hanno vissuto una mattinata davvero speciale. Ad attenderli alla caserma il comandante Aldo Ciccone che, raccontano i genitori dei piccoli, “come sempre disponibile ad accogliere i ragazzi e a trasmettere con tanto amore e passione la dedizione ad un lavoro molto speciale. I bambini, travestiti da piccoli pompieri hanno indossato il classico casco e con le pompe hanno spruzzato acqua qua e lá. Poi le maestre si sono avventurate sulla lunga scala è infine sono stati tutti accolti in caserma per una semplice merenda offerta dal comando. Si ringraziano le maestre per l’iniziativa e il comando dei vigili del fuoco per la disponibilitá nei confronti dei nostri piccoli”.