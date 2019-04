La Magnolia espugna Cagliari: secondo successo di fila e primato blindato

Una vittoria fondamentale per riconquistare la vetta solitaria della classifica, grazie anche allo stop del Palermo. Il secondo successo consecutivo della Magnolia Campobasso (il ventiduesimo stagionale) arriva a Cagliari dopo una gara con un avvio in sofferenza per le rossoblù che non riescono ad essere efficaci nel tiro dal campo (il 19% all’intervallo lungo) subendo anche tanto in difesa. Ma il ‘clic’ scatta nello spogliatoio.

Coach Sabatelli rincuora il proprio roster premendo le giuste leve sul suo gruppo, che rientra con ben altro atteggiamento in campo. Le maglie della difesa si chiudono e, man mano, l’attacco riesce a ritrovare ritmo. Capitan Di Gregorio (top scorer del match a quota 23) suona la riscossa e, accanto a lei, rispondono presente anche Marangoni e – nel quarto periodo – prima in avvio Želnytė (sei punti consecutivi) e poi Ciavarella (con tanto di tripla) firmano l’allungo decisivo che vale il referto rosa.

“Il nostro attacco – spiega a referto chiuso il coach – trae energia dalla buona difesa. All’inizio abbiamo subito molto i loro pick ‘n roll e questo ci ha fatto innervosire. Poi, con il passare dei minuti, abbiamo ritrovato la rotta e abbiamo fatto vedere un bel basket offensivo. Ora ci godiamo questo successo perché ci deve trasmettere ulteriori sicurezze, pronti a lavorare forte in vista dei prossimi appuntamenti”.

A partire da un altro incrocio sardo, quello di sabato con il Selargius.

IL TABELLINO

CUS CAGLIARI 49

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 63

(11-8, 30-22; 38-37)

CAGLIARI: Puggioni, Ridolfi 3, Gaetani ne, Favento 17, Kotnis 13, Striulli 6, Caldaro 5, Zucca 3, Saias 1, Madeddu, Niola ne, Santoru ne. All.: Xaxa.

CAMPOBASSO: Marangoni 13, Porcu 1, Sammartino, Ciavarella 11, Di Gregorio 23, Želnytė 9, Falbo, Bove 4, Mancinelli, Reani 2. All.: Sabatelli.

ARBITRI: Caravita (Ferrara) e Finazzi (Milano).

NOTE: espulso per doppio tecnico il coach del Cus Cagliari Xaxa. Progressione punteggio: 4-3 (5’), 18-16 (15’), 33-29 (25’), 40-53 (35’).