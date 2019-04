Ancora un grande appuntamento con la stagione teatrale del Fulvio di Guglionesi. Sabato 6 aprile alle 21 saranno di scena Massimo Wertmuller (nipote della celeberrima regista Lina Wertmuller) e Anna Ferruzzo in “La gente di Cerami”, dai racconti di Vincenzo Cerami adattati da Aisha Cerami.

Dopo l’enigmatico teatro di Beckett con ‘Finale di partita’, i sensazionali ‘Gli sposi’ e lo straordinario Davide Enia con ‘L’abisso’, ancora grande teatro per la stagione ‘Investiamo in emozioni’ con la sapiente guida artistica di Stefano Sabelli per TeatriMolisani.

Insieme agli attori – due straordinari interpreti nel cinema, nella televisione oltre che una brillante coppia nel teatro e nella vita – ci saranno Alessio Mancini al flauto e alla chitarra e Sergio Colicchio alle tastiere e alla fisarmonica che eseguiranno dal vivo le musiche composte dal maestro Nicola Piovani.

La regia è di Norma Martelli.

Sarà una serata in compagnia delle parole di Vincenzo Cerami, poeta, sceneggiatore, drammaturgo e scrittore – peraltro candidato all’Oscar per aver sceneggiato l’immenso ‘La vita è bella’. Lo spettacolo si costruirà su brevi racconti che si nutrono della poetica lucida, spietata e complice del celebre scrittore de ‘Il borghese piccolo piccolo’. L’occhio indiscreto dell’autore si ferma a scrutare attimi, ritagli di vita quotidiana dei protagonisti e li coglie e scopre nella loro intimità, nel dolore o nel sollievo, nella sorte avversa o nella fortuna e così, per gioco, ne ricostruisce la storia. Vite comuni dove, tra le pieghe della banalità, vive l’ombra di un’altra possibilità. Un popolo muto di piccoli antieroi a cui Anna Ferruzzo e Massimo Wertmuller, attraverso le parole del poeta, danno voce. Fa da cornice la musica “ceramiana” di Nicola Piovani eseguita dal vivo da Alessio Mancini e Sergio Colicchio.

Un altro appuntamento da non perdere al Teatro Fulvio di Guglionesi.