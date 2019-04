La deputata di LeU Occhionero alla Conferenza sul futuro dell’Ue: “L’Europa sia unita e solidale, sì ai ponti no ai muri”

La deputata di Liberi e Uguali Giuseppina Occhionero, a Bucarest per la Conferenza sul futuro dell’Unione, ha dichiarato che “dobbiamo tutti collaborare per un’Europa più giusta e con maggiore equità sociale”

La deputata si trovava nella capitale della Romania oggi (1 aprile) perché fa parte della delegazione italiana presente appunto alla Conferenza sul futuro dell’Unione.

“Partecipo con immenso orgoglio – ha dichiarato la parlamentare molisana – alla Conferenza interparlamentare sul futuro dell’Unione Europea. Siamo riuniti in Romania per sostenere l’importanza dell’Europa e la necessità di promuovere e sviluppare il completamento dell’Unione monetaria attraverso una crescita più inclusiva. Siamo per la costruzione di ponti – ha concluso la Occhionero – e per l’abbattimento dei muri. Vogliamo vivere un’Europa unita e solidale”.