E’ arrivata alla sua settima edizione la Corsa del Cuore, l’appuntamento sportivo che ogni anno a Termoli richiama centinaia di persone. Non solo gli appassionati, che della corsa hanno fatto il loro sport preferito, ma anche tante famiglie che nel giorno della Liberazione lasciano a casa l’auto, indossano maglietta, pantaloncini e scarpe da tennis e scendono in pista per camminare.

Perchè correre, proprio come dicono loro, fa bene al cuore e anche per ricordarlo ogni anno la Runners Termoli e l’Avis cittadina mettono insieme le forze per dare appuntamento a chi vuole mettersi in marcia senza dimenticare anche che l’attività all’aria aperta porta tanti benefici.

Anche oggi, giovedì 25 aprile, quasi duecento corridori tra cittadini e sportivi arrivati da fuori regione, si sono ritrovati in piazza Sant’Antonio per la partenza. Sotto il sole che è tornato ad illuminare e a rianimare la città adriatica, hanno percorso i sette chilometri che si sono snodati lungo il Borgo Antico, il Porto, la passeggiata sotto le mura del castello e poi ancora il lungomare fino a tornare poi al punto di partenza. E a fine corsa, ecco i vincitori: sul podio l’oro è andato a Piero Biagio Mignogna e al femminile a Candida Pascale, a seguire poi Pasquale Sorella e Lorenzo De Niniis e ancora Cinzia Calabrese e Francesca Pascale per le donne.