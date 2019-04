La città festeggia il santo patrono: la statua di San Giorgio in processione

Campobasso si prepara a celebrare il santo patrono San Giorgio martire. Il 23 aprile si svolgerà la solenne processione che interesserà il centro cittadino e una parte del borgo antico.

La manifestazione, che si svolgerà alla presenza delle autorità religiose e politiche cittadine, attraverserà piazza Pepe, Corso Bucci, piazza D’Ovidio, piazza Vittorio Emanuele, viale Elena, via Scatolone, Piazza della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele, piazza Pepe, via Cannavina, largo San Leonardo, via Ziccardi, salita San Paolo, piazzale don Giovanni Battista.

Per questo alcune vie saranno chiuse al traffico dalle ore 14 fino a mezzonotte, quando sarà vietata la sosta nel piazzale Don Giovanni Battista e durante la cerimonia sarà chiusa al traffico viale del Castello fino all’incrocio con viale delle Rimembranze. Inoltre sarà vietata la sosta in piazza Vittorio Emanuele (nella parte antistante il Municipio di Campobasso).

(foto: pagina Fb Assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso)