La campagna elettorale prima del principio. Columbro batte tutti: suo il primo manifesto, ancora senza una lista

Non solo ‘Patriciello c’è’. C’è pure Antonio Columbro. Consigliere comunale uscente, sarà candidato anche alle Amministrative di maggio 2019. Nella città di Campobasso. E lui lo ha ufficializzato pubblicamente. Non con la classica conferenza stampa o con una nota inviata in redazione. Non con un proclama, nè con una dichiarazione più o meno pubblica. Basta girare per la città per notare i suoi manifesti elettorali. Manifesti che tuttavia non si trovano, come sarebbe normale attendersi, negli spazi dedicati alle affissioni. Sono stati incollati invece negli spazi che ospitano manifesti “generali”, per i quali basta pagare la tassa di affissione in Comune.

Si può fare? Si può, non c’è alcuna stranezza. Lo conferma direttamente l’assessore alla Polizia Municipale e Mobilità urbana Francesco De Bernardo. “Prima dell’inizio ufficiale della campagna elettorale – spiega a Primonumero.it – la legge permette le affissioni di manifesti anche al di fuori dei tradizionali spazi deputati a ospitare materiale di natura elettorale. Nel momento in cui la Prefettura, con specifica circolare, indicherà le disposizioni con le quale si dovrà svolgere la campagna elettorale, da quel momento cambieranno le regole…”.

Fino ad allora, però, ognuno è libero di fare come vuole. Ed è appunto il caso di Columbro, eletto nel 2014 con Idv dopo aver “soggiornato” in Alleanza nazionale e ora si vocifera in ambienti politici in odore di candidarsi con i Popolari per l’Italia. Ma nel manifesto non c’è ancora riferimento ad alcuna lista, nè a simboli. Almeno il riferimento alla coerenza (politica, s’intende) ha evitato di inserirlo nello sloga. Che si limita a un dejà vu: “Concreto e disponibile”.