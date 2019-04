Inizia la nuova edizione di Aut Aut Festival con un ospite di grande pregio, il professore Giovanni Ziccardi che presenterà, sabato 27 aprile ore 18 al cinema Sant’Antonio di Termoli,il suo ultimo libro ‘Tecnologie per il potere’.

Il libro spiega come le nuove tecnologie abbiano rivoluzionato il modo di far politica, disegnando un quadro sicuramente innovativo e, per molti versi, allarmante. Tra falsi profili, propaganda selvaggia, disinformazione e problemi di sicurezza, la nuova politica digitale riveste oggi un ruolo centrale in ogni Stato.

In questo libro sono affrontati i temi dell’uso spregiudicato dei big data, del “governo tramite gli algoritmi”, della politica smart attraverso l’utilizzo di app e di grandi piattaforme consultive, della profilazione politica di tutti i cittadini (mostrata al mondo dal clamoroso caso di Cambridge Analytica), del “giocare sporco” online (diffondendo fake news e attacchi gratuiti agli avversari) e della sicurezza informatica dei dati e delle attività dei politici.

Giovanni Ziccardi è professore di Informatica giuridica all’Università di Milano.

Diverse le sue pubblicazioni: Internet, controllo e libertà (2015), L’odio online (2016) e Tecnologie per il potere (2019), La rete ombra (2018), Il giornalista hacker: Piccola guida per un uso sicuro e consapevole della tecnologia (2012), L’odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete (2016), l libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità e oblio nell’era dei social network (2017), Hacker. Il richiamo della libertà (2011), L’ultimo hacker (2012) e molti altri libri di informatica giuridica.

Ricordiamo che gli eventi dell’Aut Aut festival saranno tutti ad ingresso libero.