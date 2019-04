Iniziano i playoff, l’Airino chiama a raccolta i tifosi per gara1 contro Fermignano

Scattano in questo fine settimana i playoff promozione della serie C Silver di pallacanestro. L’Italiangas Airino Basket Termoli sarà protagonista, come accade ormai da diversi anni, di sfide palpitanti davanti al pubblico del PalaSabetta e sui campi avversari.

La formula del campionato prevede scontri incrociati tra le prime 8 squadre dei due gironi: Abruzzo/Molise e Marche/Umbria. Il quintetto di Massimo Di Lembo è giunto nel girone Abruzzo/Molise e nel primo turno di ottavi di finale sfiderà la quinta classificata del girone Marche/Umbria, quindi la Pallacanestro Fermignano.

“Una squadra mai incontrata prima – si legge sulla pagina Facebook dell’Airino -, ma che ha concluso la prima fase con un totale di 22 punti e che a disposizione del coach Paolucci annovera tra i giocatori chiave i nomi di Tagnani, Altavilla, Periini, Facenda e Marchionni. Una serie al meglio delle tre partite con il fattore campo a favore del team dei fratelli Di Lembo”.

La prima gara è in programma domenica pomeriggio 7 aprile dalle 18 al PalaSabetta di Termoli e l’Airino chiama a raccolta i tifosi: “Riempite il palazzetto e sosteneteci”.