In Municipio un’opera d’arte per ricordare i 30 anni dalla caduta del muro di Berlino

E’ considerata una delle pagine più importanti della storia. 9 novembre 1989: a Berlino crolla il muro che divideva in due la città e simboleggia la riunificazione della Germania, ‘fratturata’ dalla guerra e dalla spartizione di Stati Uniti e Unione Sovietica.

Sono passati 30 anni da quell’evento e l’amministrazione comunale ha voluto ricordarlo con una iniziativa organizzata dal sindaco Antonio Battista e dall’assessore alla Cultura Lidia De Benedittis. Da oggi – 26 aprile – su una delle pareti vicine alla sala consiliare di palazzo San Giorgio è stata esposta la scultura da muro PIN-DEVICE “EUROPA (dirompere per progredire)”,di Lucia Petracca e Alessandra Mazzeo.

“Nell’opera – si legge in un comunicato stampa – il segno usato come simbolo dell’innovazione tecnologica (ripreso dal brevetto industriale US7510687) fa da leva per l’abbattimento del Berliner Mauer, propedeutico all’unione dei popoli della società a maggiore sviluppo scientifico-tecnologico del pianeta, che costituiscono l’odierna Unione Europea”.

La scultura da muro è stata selezionata ed esposta ad Arte Padova 2018.