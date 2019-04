Le scuole del futuro

In cantiere un polo scolastico intercomunale: sul piatto oltre 4milioni di euro

Matrice, Montagano, Campolieto e Petrella Tifernina dopo il piazzamento in graduatoria grazie alla partecipazione ad un bando regionale per l’edilizia scolastica, hanno promosso un concorso di idee per la realizzazione del nuovo istituto omnicomprensivo che dovrebbe nascere all’altezza della fermata della metropolitana leggera