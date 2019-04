Il circolo fotografico “framMENTI”, nato poco più di un anno fa a Termoli, riprende le proprie attività con due nuovi corsi in procinto di partire. Tutti gli appassionati di fotografia che vogliano accrescere le proprie conoscenze sono invitati a frequentare i corsi di ritratto e di post-produzione tenuti da membri interni al circolo con anni di esperienza nel settore.

Nei prossimi giorni, appena si sarà raggiunto un minimo numero di partecipanti, partirà il corso legato alla ritrattistica tenuto da Basso Fiorilli, già membro di “framMENTI ” ed espertissimo in materia di fotografia di ritratto e da studio. Allievo del maestro De Gregorio , una vera istituzione nel campo della fotografia termolese, Fiorilli si è specializzato nel campo del ritratto e dello “still life” in stile caravaggesco. Questa tecnica resa celebre a livello nazionale da grandi maestri come Giovanna Griffo e Renato Marcialis prevede un sagace utilizzo delle luci e delle ombre in studio per creare effetti che rendano gli scatti simili a vere e proprie opere d’arte.

I protagonisti delle fotografie sono generi alimentari presenti in cucina come frutta o formaggi. L’effetto, complesso da ottenere, richiede anni di pratica e di esercizio ma trasforma una semplice fotografia in un’opera d’arte simile a un dipinto caravaggesco. Nella mostra tenuta ad agosto a Termoli uno degli scatti proposti da Basso Fiorilli era proprio uno still life. Ma non è tutto. Il giovane fotografo termolese ha al proprio attivo 7 mostre fotografiche tra Termoli, Larino e Santa Croce, e due vittorie in concorsi fotografici nazionali legati al ritratto. Un curriculum di tutto rispetto e un bagaglio di conoscenze che saranno messe a disposizione di chi vorrà prendere parte al corso.

Lo stesso sarà articolato in 6 lezioni, una a settimana a Termoli nella sede della Confesercenti, nelle quali Fiorilli insegnerà a padroneggiare l’illuminazione-croce e delizia di ogni fotografo neofita o esperto che sia-, la composizione e la famosa regola aurea. Si terranno anche foto in aula con una modella e verrà spiegato come revisionare gli scatti. Il costo complessivo sarà di 100 euro oltre alle 20 euro di tesseramento.

A partire dal 27 aprile sarà la volta del corso di post-produzione tenuto dal vicepresidente del circolo Michele Ciaramella, un vero esperto nel settore dello sviluppo della fotografia di paesaggio. Ciaramella ha preso parte a numerosi workshop tenuti da Enrico Fossati e Andrea Burla, tanto per citarne alcuni, nei quali ha appreso e padroneggiato le tecniche di sviluppo e lavorazione degli scatti della fotografia di paesaggio.

Sviluppo e non fotoritocco. La fotografia paesaggistica richiede un grande lavoro di post-produzione per rendere gli scatti il più vicini possibile alla realtà e spesso è necessario lavorare sulle foto per sopperire ai limiti del sensore delle fotocamere mai in grado di catturare tutta la gamma dinamica che l’occhio umano riesce a cogliere. Talvolta è indispensabile fare più scatti a diverse esposizioni per catturare ogni aspetto del paesaggio, dalla luce più forte all’ombra più chiusa, oppure avvalersi dell’utilizzo di filtri fotografici per eliminare dominanti di colore indesiderate, per ridurre i riflessi del sole o in generale l’inquinamento luminoso.

Tutto questo e molto altro nel corso che Ciaramella terrà a fine aprile nel quale impartirà lezioni sulle basi teoriche in fase di scatto, fotografia notturna, utilizzo dei filtri a lastra, regolazioni con Photoshop e camera Raw (il celebre plug-in indispensabile per la fotografia di paesaggio) e tanto altro. Il tutto in 6 lezioni tenute ogni sabato a Termoli con un’uscita pratica nel quale i partecipanti potranno mettere a frutto le proprie conoscenze apprese durante il corso. Il costo sarà di 80 euro totali più i 20 euro della tessera.

Per entrambi i corsi ci si potrà iscrivere il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19 c/o Casartigiani Molise in via XXIV maggio,6 a Termoli (CB). I riferimenti telefonici sono i seguenti:

Tel : 0875/703306

Segretario Liberato Russo : 3498120608

Presidente : Annalisa Principi : 3293255940

Vice Presidente : Michele Ciaramella : 3663306350

Email: fotocircolo.frammenti@gmail.com

Il fotocircolo “framMENTI ” invita tutti gli interessati a prendere parte ai due corsi al fine di accrescere le proprie conoscenze nel settore e il proprio amore per l’arte della fotografia.