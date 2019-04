Poteva finire nel peggiore dei modi l’incidente avvenuto questa mattina attorno alle 8 e 30 a Petacciato. Una Ford Focus guidata da un ragazzo di 27 anni residente a Petacciato ha urtato con violenza il muretto laterale sulla Provinciale 51, il viadotto che scavalca l’autostrada A14. Quindi, per cause legate all’incidente, la vettura ha preso fuoco trasformandosi in una torcia.

Fortunatamente però il giovane alla guida è rimasto illeso, è riuscito a scendere mettendosi in salvo mentre altri passanti chiamavano i soccorsi.

Sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli oltre ai medici del 118, che hanno trasferito alla fine il giovane in ospedale ma solo per motivi precauzionali. La squadra del 115 ha invece spento le fiamme che hanno completamente divorato la vettura scongiurando il pericolo anche per gli altri automobilisti in un punto della viabilità particolarmente delicato.

Sul posto i carabinieri di Petacciato per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente.