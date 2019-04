Il vicesindaco Chierchia posta foto con Salvini: “Amici, vuole iscriversi al Pd”

Si è fatta spazio nel Partito Democratico dopo essere stata lanciata in politica da Sinistra e Libertà. Oggi quello di Bibiana Chierchia è uno dei profili dem di spicco della città di Campobasso di cui è vicesindaco e assessore nella giunta comunale di centrosinistra.

Sarà per questo che tra le decine di commenti spiritosi alla foto che ha pubblicato su facebook stamattina in compagnia di Matteo Salvini ce ne sono anche alcuni di meraviglia assoluta e velata critica.

Chierchia, però, ha senso dello humor. E lo dimostra già nel post iniziale a corredo di quella immagine intitolata “Indimenticabili incontri”.

Imbattendosi nel vicepremier e leader della Lega a Vinitaly, la numero due della giunta municipale di Campobasso confessa un segreto a chi la segue sulla sua bacheca virtuale: “Mi tocca rivelarvi, amici cari, che è stato lui a chiamarmi, a scocciarmi, a muovere petulanti richieste implorandomi di metterci una buona parola con il nostro Zingaretti. Salvini vuole iscriversi al Pd!”.

Chierchia, che nella campagna elettorale per le primarie del Pd ha aderito alla mozione di Nicola Zingaretti, ha così scatenato una valanga di commenti a quel post replicando, più o meno ininterrottamente da circa dieci ore, a tutti quelli che hanno voluto dire la loro sulla sua pagina social.

Il caso, se di caso si può parlare, ricorda vagamente quello della consigliera regionale Aida Romagnuolo (ex Lega defenestrata dal partito proprio da Salvini e Mazzuto, ndr) che a fine estate non ha resistito a farsi fotografare in compagnia di Romano Prodi sulla spiaggia di Mattinata. Dopo una reazione decisamente più scomposta di qualche suo seguace virtuale, quella foto è sparita tra le giustificazioni imbarazzate e contraddittorie della Romagnuolo che per quell’articolo ha anche querelato la nostra testata.

Che dire: se la voglia di apparire col ‘nemico’ tra Chierchia e Romagnuolo è identica, lo stile è completamente diverso.