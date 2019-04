Il rinnovo del contratto agita i dipendenti della Cattolica. Cobas: “Inapplicabile quello del Gemelli”

Clima teso alla Fondazione Giovanni Paolo II dove sta tenendo banco il rinnovo dei contratti. E’ da un anno che le trattative vanno avanti senza che venga trovata un’intesa. Una parte dei dipendenti infatti contesta la decisione dei vertici aziendali di cambiare il contratto e di applicare quello in vigore all’ospedale Gemelli di Roma.

A farsi portavoce dei malumori sono i Cobas che confermano lo stato di agitazione e l’avvio delle procedure di raffreddamento dei conflitti sindacali. L’organizzazione sindacale guidata da Maria Luisa Di Bianco aveva già espresso la sua posizione critica durante il tavolo di concertazione che si è svolto presso la Fondazione Giovanni Paolo II alla presenza delle altre sigle sindacali.

Il sindacato non parteciperà nemmeno al tavolo del prossimo 8 aprile convocato dalla dirigenza della Fondazione Giovanni Paolo II per discutere ancora delle novità contrattuali. “I Cobas – si legge in una nota – non parteciperà ai lavori” e a detta di Maria Luisa di Bianco “non si può applicare ai dipendenti della Fondazione lo stesso contratto del Gemelli poiché si tratta di una struttura con caratteristiche completamente diverse da quella di Campobasso“. Malgrado le numerose occasioni di discussione e confronto, per i Cobas ci sono state una serie di “inadempienze da parte della struttura sanitaria del capoluogo”.

“Nonostante le tante discussioni si perde sempre l’occasione per agire al meglio – spiega la Di Bianco – abbiamo infatti riscontrato la mancanza di concrete trattative per il rinnovo del contratto e abbiamo anche riscontrato l’assenza di corrette relazioni sindacali”.

Quindi, i Cobas annunciano che non siederanno più ai tavoli se non ci sarà una proposta alternativa a quella attuale. Per la segretaria regionale sarebbe auspicabile l’apertura di un tavolo in Prefettura con tutte le parti interessate.