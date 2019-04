Il Presepe di Pasqua

“Golgota…Da lontano la folla stava a guardare quello spettacolo”(Lc 23). In quella folla pare di riconoscere qualcuno, come in un presepe di Pasqua, e scrutando con gli occhi del cuore, ecco avanzare proprio quel pastore che portò chiuso nel suo petto per 33 anni l’annuncio beato di quella notte di luce: ”Non temete, oggi è nato per voi il Salvatore”.

Poi, con incedere elegante, si presenta il saggio astrologo orientale che anni prima, con gli occhi bruciati da una stella, era giunto insieme ad altri due compagni di cielo, in quella grotta a Betlemme, cattedrale del Dio bambino deposto in una mangiatoia.

E poi un vociare di bimbi dal cuore puro e gli occhi limpidi come una sorgente, una fonte a cui Gesù poteva dissetarsi tutte le volte che i piccoli accorrevano a lui per una carezza, un bacio, una benedizione.

Poi ancora l’adultera, la donna curva, la fanciulla morta, la donna del profumo, la vedova di Nain, l’amico Lazzaro in compagnia di Marta e Maria, poi Giovanni, il figlio del tuono, ora finalmente mite discepolo, adagiato sul petto del Maestro; e ancora la madre che lì ai piedi della croce ripensa al momento più dolce della sua vita, la nascita di quel piccolo bambino divino, miracolo di umiltà e amore incarnato.

Ciascuno di loro è accorso a quello spettacolo, per vedere come muore un re, il re della loro vita, ma giunti sul Golgota, come non riandare col cuore e con la mente a quel giorno quando i loro occhi videro per la prima volta gli occhi del loro Salvatore.

Guariti, risuscitati, amati da Gesù non potevano mancare a quell’ultimo appuntamento d’amore.

La loro fede non ha la forza di ridare la vita, la loro preghiera non ha il potere di sanare piaghe e rimettere in piedi; ma loro sono lì per dire tutto il loro amore, ricambiare un briciolo di tenerezza, ridonare un gesto gentile.

Parafrasando Bonhoeffer, teologo protestante:“Uomini vanno a Dio nella loro tribolazione, piangono per aiuto, chiedono felicità e pane, salvezza dalla malattia, dalla colpa, dalla morte. Così fanno tutti, tutti. I cristiani vanno a Dio nella sua tribolazione, lo trovano povero, oltraggiato, senza tetto nè pane, lo vedono consunto da peccati, debolezza e morte: I cristiani stanno vicino a Dio nella sua sofferenza”.

Si, è questa la differenza: chi ama resta lì nel posto del supplizio senza altro motivo che la gratitudine… La gratitudine come filo invisibile che ci lega per sempre al nostro Salvatore.

Il nostro presepe di Pasqua, evento inedito, è stata come la conseguenza logica di quella storia iniziata col presepe vivente, il proseguire di tante storie, di tante vite incontrate e trasfigurate dall’Amore e perciò storie di amore e risurrezione.

Ci siamo tuffati nel cuore del Vangelo, la misericordia che guarisce, e abbiamo trovato la gioia , quella vera! Ora lascio la parola ai personaggi che più e meglio di me hanno saputo incarnare questa gioia.