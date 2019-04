Il premier Conte torna in Molise: lunedì la visita in Prefettura

Era l’11 febbraio quando il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte venne per la prima volta in Molise per avviare il Contratto di sviluppo istituzionale con gli amministratori e gli imprenditori regionali.

Un paio di mesi dopo il premier tornerà a Campobasso: il suo arrivo è atteso per lunedì 15 aprile. Ancora non si conoscono i dettagli della visita che sicuramente si svolgerà in Prefettura e nel corso della quale probabilmente sarà fatto il punto della situazione proprio sul provvedimento che punta a stanziare investimenti per favorire la ripresa economica del Molise.

Per le regioni svantaggiate il governo gialloverde ha stanziato 9 miliardi di euro. Ma durante la prima visita del presidente del Consiglio dei Ministri, alla quale partecipò il massimo rappresentante del governo regionale Donato Toma, ancora non si conosceva la cifra esatta che sarebbe stata destinata ai progetti presentati in Molise.

“Ci sono tutti i presupposti – disse in quell’occasione Conte – perché nel 2019 inizi una stagione di riscatto per l’Italia intera, a partire dal Sud. Ci sono tante energie da liberare in questi territori, dalle enormi potenzialità ancora inespresse. Per far questo servono progetti sostenibili, innovativi e plausibili. Ma, soprattutto, serve fare gioco di squadra, fare ‘sistema”. Dunque, “ossigeno per le imprese e per tutto il tessuto produttivo locale” e impegno “per assicurare efficienza sull’utilizzo dei fondi europei e qualità della spesa pubblica nel Mezzogiorno e nelle aree più svantaggiate del Paese”.